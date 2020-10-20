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Gündem Serdar Ortaç'ın Azerbaycan sözleri olay oldu
Gündem

Serdar Ortaç'ın Azerbaycan sözleri olay oldu

Şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan yöneticilerine sert sözler söyleyerek, gerekirse Azerbaycan için askere bile gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:08:00 -
Serdar Ortaç'ın Azerbaycan sözleri olay oldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi devam ediyor

Çatışmaların 24. gününde Ermenistan'ın Gence’ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası ünlü isimlerden Azerbaycan'a karşı destek mesajları geliyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da önceki akşam sevgilisi Seçil Gür’le Etiler’de, market alışverişi yaparken görüntülendi.

"Ermeni halkına bir sözüm yok ama"

Ortaç’a, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar soruldu.

Ünlü şarkıcı, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası.” dedi.

“Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?”

Ortaç, “Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını.”

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