  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Serdar Ortaç namaza başlayacağım dedi ama…
Aktüel

Serdar Ortaç namaza başlayacağım dedi ama…

Yeniakit Publisher
2023-08-24 13:23:00 -
Serdar Ortaç namaza başlayacağım dedi ama…

Emekli olacağını açıklayan Serdar Ortaç, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları duyurdu. Şimdilerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren popçu Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor.

53 yaşındaki popçu, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında ise hayatıyla ilgili aldığı yeni kararlardan bahsetti.

Bu yaz yaptığı son turnenin son olduğunu söyleyen popçu, müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı.

"Namaza başlayacağım ama..."

Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder.

"Olgunluğumun doruğundayım"

Köye yerleşeceğim, bu veda turnem. 60 ili gezeceğim, bitirip emekli olacağım. Kesin karar verdim, 2024'te yokum, bırakıyorum. Olgunluğumun doruğundayım, eski züppe hallerime mi döneyim?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!
Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!

Medya

Serdar Ortaç hakkında bomba iddia!

Şarkıcı Serdar Ortaç ağzını bozdu!
Şarkıcı Serdar Ortaç ağzını bozdu!

Medya

Şarkıcı Serdar Ortaç ağzını bozdu!

Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...
Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...

Medya

Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...

Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar
Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar

Gündem

Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar

Serdar Ortaç'tan acı haber geldi! Duyurdu...
Serdar Ortaç'tan acı haber geldi! Duyurdu...

Medya

Serdar Ortaç'tan acı haber geldi! Duyurdu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23