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Gündem Serdar Ortaç, "Kayıtlara geçin" deyip vasiyetini açıkladı
Gündem

Serdar Ortaç, "Kayıtlara geçin" deyip vasiyetini açıkladı

Bir süre önce borçlarını ödediğini söyleyen şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 16:01:00 - 2022-02-13 16:07:07
Serdar Ortaç, "Kayıtlara geçin" deyip vasiyetini açıkladı

 

Şarkıcı Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetini açıklarken Ortaç'a da bu konuda sorular geldi. "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi:

"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."

Borçlarını kapadı

Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.

 

 

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