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Spor Serdar Gürler o pozisyon hakkında konuştu
Spor

Serdar Gürler o pozisyon hakkında konuştu

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:24:00 - 2023-09-25 15:25:50
Serdar Gürler o pozisyon hakkında konuştu

Başakşehir oyuncusu Serdar Gürler, ceza sahasında rahat pozisyonda yerde kaldığı, tartışmalara neden olan pozisyon hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. İlk yarıda ev sahibi takımın bulduğu atakta Serdar Gürler kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmış dengesini kaybedip yere düşmüştü. Bu pozisyonun sosyal medyada gündem olması sonrası tecrübeli oyuncu isyan etti.

Beyaz TV'ye konuşan Serdar Gürler, "Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" dedi.

Gündem olan pozisyonu anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca dediğim gibi pozisyon ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonunun?" ifadelerini kullandı.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası Serdar Gürlerden penaltı isyanı

Galatasaray'ın kazandığı penaltının doğru olmadığını söyleyen Gürler, "Penaltı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.
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