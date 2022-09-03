Aslen Samsunlu olan Serdar Gürler, Fransa'nın Haguenau kentinde dünyaya gelmiştir. Türk milli futbolcu olan Serdar Gürler, futbol yaşantısına 13 yaşında Sochaux altyapısında başlamıştır. Serdar Gürler'in 2021 yılındaki değeri 1.20 milyon Euro'dur. Gürler'in en yüksek piyasa değeri ise Osmanlıspor forması giydiği 2018 yılında 3.50 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Serdar Gürler kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Gürler hangi takımlarda oynadı? Serdar Gürler'in maaşı ne kadar?



Aslen Samsunlu olan Serdar Gürler, Fransa'nın Haguenau kentinde dünyaya gelmiştir. Türk milli futbolcu olan Serdar Gürler, futbol yaşantısına 13 yaşında Sochaux altyapısında başlamıştır.

Serdar Gürler altyapı kariyeri

Futbola 13 yaşında 2004 yılında başlayan Serdar Gürler, altyapı kariyerini 2010 yılına kadar Sochaux kulübünde sürdürmüştür. Altyapı kariyeri 6 yıl süren futbolcu, profesyonel kariyerine aynı kulüpte 19 yaşında başlamıştır.

Serdar Gürler kaç yaşında?

14 Eylül 1991 yılında doğan Serdar Gürler şu an 29 yaşındadır. Gürler, 14 Eylül 2021 yılında 30 yaşından gün alacak.

Serdar Gürler hangi takımlarda oynadı?

Altyapı kariyeri

Serdar Gürler altyapı kariyerini 2004-2010 yılları arasında sadece Sochaux takımında sürdürmüştür.

Profesyonel kariyeri

2010-2012 yılları arasında altyapısında oynadığı Sochaux takımında profesyonel forma giymiştir.

2012-2014 yıllarında Elazığspor formasını giymiştir.

2014-2016 yılları arasında Trabzonspor formasını terletti.

2015 yılında Kayseri Erciyesspor takımına kiralanmıştır.

2016-2017'de Gençlerbirliği futbol kulübünde forma giymiştir.

2017-2018 yılında Osmanlıspor'da yer almıştır.

2018-2020 yılları arasında İspanya'nın Huesca takımında yer aldı.

2019-2020 yılında Huesca'dan, Göztepe kulübüne kiralık olarak gönderildi.

2020 yılında Antalyaspor kulübünde forma giymektedir.

Serdar Gürler 2021'de hangi takımda oynuyor?

Serdar Gürler'in 2021 yılında oynadığı takım,

Şu anda ise Medipol Başakşehir'de başarılı bir grafik sergilemektedir.

Serdar Gürler'in sözleşmesindeki maaşı güncel olarak yıllık 2 milyon TL'dir. Maaşının performansa bağlı artacağı belirtilmiştir. Buna göre Serdar Gürler attığı goller ve yaptığı asistlerin başına ekstra ücret alabilir.

Serdar Gürler'in Milli Takım kariyeri

Serdar Gürler'in milli takım kariyeri, henüz 18 yaşındayken, Türkiye U-18 milli takımıyla başladı. 2008-2009 yıllarında Türkiye U-18 takımında 8 maçta forma şansı bulmuş ve 2 gol atmıştır. 2010 yılında, ilk olarak Türkiye U-19 takımında 2 maça, aynı yıl U-20 takımında 2 maça, U-21 takımında 2 maça çıkmıştır.

2010 yılında farklı yaş kategorilerinde oynadığı bu 6 maçta toplam 1 gol atmayı başarmıştır. Serdar Gürler, Türkiye A2 takımında 2013-2014 yıllarında 2 maçta yer almış ve 1 gol atmıştır. 2017 yılında ilk kez Türkiye A milli takımı formasını giyen Serdar Gürler, bu forma altında toplamda 7 maça çıkmış, ancak gol kaydedememiştir.

Serdar Gürler kaç gol attı?

Serdar Gürler Süper Lig takımlarında 184 kez, Türkiye Kupası'nda ise 29 kez forma giymiştir. Bu maçlarda toplam 56 gol atan futbolcu, 41 kez de asist yapma başarısı göstermiştir. Gürler, La Liga'da ve İspanya kupasında 15 maçta 1 asist yapmıştır. Fransa'da toplam 3 maç oynayan Serdar Gürler, gol veya asist yapamamıştır. Serdar Gürler, bugüne kadar oynadığı toplam 231 maçta 56 gol atmış ve 42 asist yapmıştır.

Serdar Gürler futbola kaç yaşında başladı?

Serdar Gürler'in futbol hayatı kendi anlattıklarına göre henüz 6-7 yaşındayken başlamıştır. Gürler bu yaşlardayken dışarıda futbol oynadığını, altyapı kariyerinin başladığı yer ise doğduğu şehrin kulübü olan Sochaux takımında olmuştur.



