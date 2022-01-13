Serdar Gürler hangi takıma transfer oldu? Serdar Gürler kimdir, nereli kaç yaşında?

Serdar Gürler hangi takımda? Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada yer alan "Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.

Serdar Gürler Başakşehir'de!

Başakşehir kulübünden yapılan açıklama şu şekilde: “Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Serdar Gürler kimdir?

Serdar Gürler 14 Eylül 1991 tarihinde Fransa'nın Haguenau şehrinde doğdub 2004 yılında henüz 13 yaşında iken Sochaux altyapısına giren Serdar bu kulübün altyapısında altı yıl forma giymiştir. Futbolcunun a takımda forma giydiği ilk ve tek maç olan Saint-Étienne maçı ise 10 Nisan 2010 tarihinde oynanmıştır. Bu maçtan yaklaşık altı ay sonra 2 Eylül 2010 tarihinde kulübü ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış ve profesyonelliğe geçiş yapmıştır.

2011-12 sezonu başında Samsunspor ile antrenmanlara çıkan futbolcunun satış opsiyonu da verilmek üzere Samsunspor'a kiralandığı iddia edilse de transfer gerçekleşmemiştir. 2012-13 sezonu başında ise Elazığspor ile üç yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni takımıyla ilk maçına 27 Eylül 2012 tarihindeki Türkiye Kupası karşılaşmasında Ankara Demirspor karşısında çıkan Serdar ilk golünü ise 14 Aralık 2013 tarihinde Antalyaspor'a atmıştır.

İki sezon Elazığspor'da top koşturan futbolcu 2014-15 sezonu başında takım arkadaşı Deniz Yılmaz ile birlikte toplamda 9.000.000₺ bonservis ücreti ile Trabzonspor'a transfer olmuştur. Yarım sezonda 7 maçta forma giyen futbolcu devre arasında Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak gönderilmiştirrdar Gürler (d. 14 Eylül 1991, Haguenau doğumludur.

Serdar Gürler, Fransa'nın U-16 takımında da yer almış ve iki hazırlık maçında forma giymiştir. Türkiye adına forma giydiği ilk maç ise U-18 kademesinde 2 Aralık 2008'deki Fransa maçı olmuştur. Futbolcu, ilk resmî millî maçını ise U-21 kademesinde İrlanda'ya karşı oynamıştır. 2011 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri mücadelesi olan ve 7 Eylül 2010'da oynanan maça 66. dakikada dahil olan Serdar gol bulamamıştır. Elazığspor'daki performansı ile Türkiye A2 millî futbol takımına davet edilen futbolcu 15 Ekim 2013 tarihindeki Estonya maçında ilk 11'de yer almıştır ve bir de gol atmıştır. 5 Mart 2014 tarihindeki Slovakya maçında da 72 dakika sahada kalmıştır.