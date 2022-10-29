Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jesus'un planları arasında yer almayan deneyimli golcü, süre alamamasından yana şikayetçi. Ayrılığı kafasına koyan Serdar Dursun'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni bitiyor. Geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan deneyimli forvet, Jesus'un gelişiyle bir anda gözden düştü. Fenerbahçe kariyeri bir anda tepetaklak olan Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda iyice süre alamamaya başlayan Serdar Dursun'un söz konusu senaryoda takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Süper Lig'den birçok teklif alan tecrübeli forvetin rotasını Almanya'ya kırdığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de son 7 lig maçında sadece 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun, ara transfer döneminde Almanya'ya dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1,5 sezon daha sözleşmesi olan Serdar Dursun'un ayrılığında zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte formunu yükselten Serdar Dursun, çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.