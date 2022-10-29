  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu!
Spor

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jesus'un planları arasında yer almayan deneyimli golcü, süre alamamasından yana şikayetçi. Ayrılığı kafasına koyan Serdar Dursun'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:18:00 -
Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jesus'un planları arasında yer almayan deneyimli golcü, süre alamamasından yana şikayetçi. Ayrılığı kafasına koyan Serdar Dursun'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni bitiyor. Geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan deneyimli forvet, Jesus'un gelişiyle bir anda gözden düştü. Fenerbahçe kariyeri bir anda tepetaklak olan Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda iyice süre alamamaya başlayan Serdar Dursun'un söz konusu senaryoda takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Süper Lig'den birçok teklif alan tecrübeli forvetin rotasını Almanya'ya kırdığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de son 7 lig maçında sadece 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun, ara transfer döneminde Almanya'ya dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1,5 sezon daha sözleşmesi olan Serdar Dursun'un ayrılığında zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte formunu yükselten Serdar Dursun, çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

 

 

 

Ahlaksız şarkıcı Gülşen'den müjdeli haber!
Ahlaksız şarkıcı Gülşen'den müjdeli haber!

Medya

Ahlaksız şarkıcı Gülşen'den müjdeli haber!

Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!
Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!

Spor

Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!

Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...
Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...

Spor

Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...

TFF'den yabancı hakem kararı!
TFF'den yabancı hakem kararı!

Spor

TFF'den yabancı hakem kararı!

Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?
Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?

Medya

Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!
Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!

Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi
Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi

Aktüel

Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23