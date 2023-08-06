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Spor Serdar Dursun'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Spor

Serdar Dursun'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Yeniakit Publisher
2023-08-06 23:48:00 -
Serdar Dursun'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Serdar Dursun'a Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'in talp olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarıyla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde bu kez Serdar Dursun'a talip çıktı.

Arabistan'dan sürpriz talip

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Raed, forvet oyuncusu için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in, deneyimli forvet oyuncusu için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.

Maribor maçının kadrosunda yok

Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosunda Serdar Dursun yer almadı.

Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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