Serdar Dursun, umrede hurma dağıttı!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Dursun, umreye gitti. Deneyimli oyuncunun hurma dağıttığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Dursun, umreye gitti. Deneyimli oyuncunun hurma dağıttığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Fenerbahçe'ye geri dönen golcü oyuncu Serdar Dursun, sosyal medya hesaplarından umreye gitmek üzere olduğunu duyurdu ve ihrama girdiği anları paylaştı.
Kutsal topraklardaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Dursun, Arabistan'da bulunan taraftarlarına da sıcak davranarak onlarla fotoğraf çektirdi.
Hurma dağıttı
Deneyimli futbolcunun Mekke'de hurma dağıtması ise sosyal medyada gündem oldu.
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