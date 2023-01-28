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Spor Serdar Dursun; Belçika değil, İtalya'ya gidiyor!
Spor

Serdar Dursun; Belçika değil, İtalya'ya gidiyor!

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Serdar Dursun ile İtalya Serie A temsilcisi Salernitana'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:05:00 -
Serdar Dursun; Belçika değil, İtalya'ya gidiyor!

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Serdar Dursun ile İtalya Serie A temsilcisi Salernitana'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Hürriyet'e göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un talipleri bitmiyor. Türkiye'nin yanısıra Belçika ve Arap Yarımadası'ndan bazı takımların gündeminde olduğu konuşulan deneyimli oyuncu hakkında son iddia İtalya'dan geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Serie A takımı Salernitana, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor. Marzio, "Forvet hattına transfer yapmak isteyen Salernitana, Serdar Dursun ve Jovane Cabral ile ilgileniyor." dedi.

TALİBİ ÇOK

Belçika temsilcisi Mechelen'in 31 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edilmişti. Mechelen'in, tecrübeli futbolcunun maaşının tamamını ödemeye sıcak baktığı kaydedilmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsünü Arap Yarımadası'na göndermek için menajerlere tam yetki verdiği iddia edilmişti

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