Serdar Aziz'in menajeri iddiaları yalanladı

Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon sergilediği performansla teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun sahaya çıkardığı ilk 11'lerin bankosu olmuştu. Bu sezon tecrübeli stoper yeni transfer Caulker'la rekabete girecek.

Serdar Aziz'le ilgili yapılan haber üzerine menajerinden açıklama geldi. Haluk Canatar, oyuncusunun takımda kalmak için maaşında indirim yaptırdığına dair iddialara açıklık getirdi.

"Algı operasyonu"

Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli spor kamuoyu, temsilcisi olduğum profesyonel futbolcu Serdar Aziz ile ilgili dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve içeriğinde takımda kalmak için ücretlerinde indirip yaptığı yönünde çıkan haberler, tamamen bir algı operasyonu olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

"2 milyon tl indirim yaptı"

Serdar, şerefle giydiği forması ve kulübü için, pandemi ve harcama limitlerine katkıda bulunmak amacıyla 2020-21 futbol sezonu alacaklarından, tamamen kendi arzusu ve öz iradesiyle, Aralık 2020 tarihinde sözleşmesindeki hak ediş rakamlarından hiçbir pazarlığa gerek duymaksızın 2.000.000 TL indirim yapmıştır.

"Şeref ve mutluluk duydu"

Bundan da mutluluk ve şeref duymuştur. Menajeri olarak ilk defa statümü bir kenara bırakarak, bir futbolsever olarak şu düşüncemi de söylemek istiyorum:

"Türkiye'nin en iyi defans oyuncusu"

Serdar Aziz'in Türkiye'nin en iyi yerli defans oyuncularından birisi olduğunu bilen biri olarak, algı ve itibar kırıcı haberlere asla inanılmamasını kamuoyundan saygılarımla rica ederim."

Ocak 2019'dan bu yana Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Serdar Aziz, Ocak 2019'dan beri sarı-lacivertli kulübün formasını giyiyor.