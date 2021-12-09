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Spor Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Williams’a ringi dar etti
Spor

Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Williams’a ringi dar etti

UBO dünya şampiyonu Türk boksör Serdar Avcı, daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams karşısında galip gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:27:00 -
Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Williams’a ringi dar etti

Birçok önemli başarıya imza atan Türk boksör Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde Ukrayna'da önemli bir karşılaşmaya çıktı.

Avcı, daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile Ukrayna'nın Kiev şehrinde karşı karşıya geldi.

Dünya sıralaması için çok önemli olan 4 rauntluk müsabakanın sonunda sayı ile rakibine üstünlük sağlayan Avcı, dev bir galibiyete imza atarak sıralamada puanını yukarı çekmeyi başardı.

 

3 rauntta da üstünlük sağladı

İlk 3 rauntta üstünlüğü rakibine bırakmayan Serdar Avcı, Danny Williams'ın son raunttaki atağına rağmen sayı ile müsabakanın kazananı oldu.

Zorlu karşılaşma öncesinde Danny Williams için, "Geleceği varsa göreceği de var. Orada görüşürüz." diyen Avcı, galibiyetinin ardından açıklamada bulundu.

“Ne mutlu Türküm diyene”

Avcı açıklamalarında, "Çok şükür kazanan biz olduk. Ülkemize zafer kazandırdım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, çok tecrübeli bir isim. Mike Tyson gibi bir ismi yendi. Biraz şovmenlik yaptı. Çok dayanıklı. Yüzüne net vurdum, ona rağmen düşmedi. Tebrik ederim." diye konuştu.

Serdar Avcı, 22 Aralık'ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasına çıkacak.

 

 

 

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