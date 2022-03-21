  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Serdar Arseven'den önemli çağrı: Anaokulu ve kreşlerden ziyade hakkıyla analık yapanların sayısı arttırılmalı
Dünya

Serdar Arseven'den önemli çağrı: Anaokulu ve kreşlerden ziyade hakkıyla analık yapanların sayısı arttırılmalı

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, kreşlerin ve anaokullarının sayısının arttırılacağına hakkıyla analık yapanların sayısının arttırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 22:58:00 -
Serdar Arseven'den önemli çağrı: Anaokulu ve kreşlerden ziyade hakkıyla analık yapanların sayısı arttırılmalı

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, kreşlerde büyüyen çocukların annenin şefkatinden uzak kalmasına dikkat çekti. 

Yetkililere önemli bir öneride bulunan Arseven, kreşlerin ve anaokullarının sayısının arttırılacağına hakkıyla analık yapanların sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. 

"Mesleki anne"nin gerçek bir anneyle bir olamayacağını belirten Arseven, şu çağrıda bulundu:

"Anaokulu sayısını arttırmaktan ziyade, hakkıyla analık yapanların sayısını arttırmak olmalı hedef!

Bir milyon "meslekî anne", bir annenin çocuğa sunduğu şefkatin milyonda birini sunamaz."

Vatandaşlardan destek gördü

Serdar Arseven'in çağrısı vatandaşlardan da destek aldı. Vatandaşlar, ailenin ve gelecek nesillerin selameti annelerin çocuklarıyla bizzat ilgilenmesi gerektini belirtti. Bazı vatandaşlar, annelere maaş bağlanması çağrısında da bulundu.

İşte vatandaşlardan gelen o destek yorumları:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kartal

çok ğüzel bir tespit analık yapmayı öğretin kadınlara iş imkanı sağlanacağına ev de nasıl anne olmayı, ev hanımı nasıl olunur, çocuk nasıl örfüne gelenegine dinine nasıl bağlı olunur bunlar hep anneden aileden ğeçer.ama ne yazıkki toplum yozlaştı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay