Serdar Arseven'den önemli çağrı: Anaokulu ve kreşlerden ziyade hakkıyla analık yapanların sayısı arttırılmalı

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Gazeteci Yazar Serdar Arseven, kreşlerde büyüyen çocukların annenin şefkatinden uzak kalmasına dikkat çekti.

Yetkililere önemli bir öneride bulunan Arseven, kreşlerin ve anaokullarının sayısının arttırılacağına hakkıyla analık yapanların sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Mesleki anne"nin gerçek bir anneyle bir olamayacağını belirten Arseven, şu çağrıda bulundu:

"Anaokulu sayısını arttırmaktan ziyade, hakkıyla analık yapanların sayısını arttırmak olmalı hedef!

Bir milyon "meslekî anne", bir annenin çocuğa sunduğu şefkatin milyonda birini sunamaz."

Vatandaşlardan destek gördü

Serdar Arseven'in çağrısı vatandaşlardan da destek aldı. Vatandaşlar, ailenin ve gelecek nesillerin selameti annelerin çocuklarıyla bizzat ilgilenmesi gerektini belirtti. Bazı vatandaşlar, annelere maaş bağlanması çağrısında da bulundu.

İşte vatandaşlardan gelen o destek yorumları: