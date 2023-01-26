Sercan Yıldırım'dan, olay itiraf! Aralarında Galatasaray kaptanı da var...

Eski Galatasaraylı oyuncu Sercan Yıldırım, sarı-kırmızılı takımda oynadığı döneme ait flaş itiraflarda bulundu. Takımdaşlığın üst düzeyde olduğunu ifade eden Sercan Yıldırım, o yıllarda arkadaşlık bağının çok ileri seviyeye çıktığını söyledi. Riera, Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile olan bir anısını anlatan Sercan Yıldırım'ın sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın eski golcüsü Sercan Yıldırım'dan flaş itiraf... Galatasaray'da top koşturduğu dönemde poker oynadıklarını söyleyen Sercan Yıldırım, kadroya giremediği bir maçta, takım arkadaşlarının sırf onunla poker oynayabilmek için kadroya yazdırdığını söyledi.

O dönem hakkında Atakan Kurt'un YouTube programına konuşan Sercan Yıldırım; Albert Riera, Milan Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile zevk almak ve vakit geçirmek için poker oynadıklarını itiraf etti.

Poker masasında toplanan paraları ise kulüp çalışanlarına dağıttıklarını iddia eden Sercan Yıldırım'ın son hikayesi sosyal medyada ses getirdi. Takım arkadaşlarının sırf onunla poker oynayabilmek için kadroya giremediği maçta teknik direktör ile konuşarak Sercan Yıldırım'ı kadroya aldırması itirafı olay oldu.