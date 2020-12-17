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Spor Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
Spor

Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:08:10 -
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
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