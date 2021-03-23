Serbest piyasadan taviz yok
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceğini altını çizdi.
Elvan, “Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi arttıracaktır” ifadelerini kullandı. Elvan, makro ekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğuna dikkat çekti. İstikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşılamayacağına işaret eden Elvan, “Uygulamakta olduğumuz makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.