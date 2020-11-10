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Ekonomi Serbest piyasada fındık 23,5 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Serbest piyasada fındık 23,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:50:00 -
Serbest piyasada fındık 23,5 liradan işlem görüyor

Soydan, fındık fiyatlarının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını ifade etti. Fındığın geçen hafta da Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü belirten Soydan, şu anda fiyatta herhangi bir artış gözükmediğini dile getirdi. Soydan, üreticilerin önemli kısmının halen fındığını elinde tuttuğunu vurgulayarak, “Üreticiler bu fiyatlar karşısında beklemeyi tercih ediyor” dedi.

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