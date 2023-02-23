Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,8780 liradan, avro 20,0520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,8760 liradan alınan dolar 18,8780 liradan satılıyor. 20,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,0520 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0980 lira olmuştu.
Ekonomi
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