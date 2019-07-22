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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,60 lira oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,60 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 260,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,60 liradan, bin 716 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 737 liradan, 237,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,50 liradan, bin 677 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 697 liradan, 838 liradan alınan Yarım Ziynet 848 liradan ve 419 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:15
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