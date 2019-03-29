Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 234,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,20 liradan, bin 546 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 567 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 511 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 531 liradan, 755 liradan alınan Yarım Ziynet 765 liradan ve 378 liradan alınan Çeyrek Ziynet 383 liradan satılıyor.

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