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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 13:32
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 223 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,20 liradan, bin 470 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 491 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 436 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 456 liradan, 718 liradan alınan Yarım Ziynet 728 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:32
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