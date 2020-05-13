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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:07:20 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 381 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,20 liradan, 2 bin 495 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 453 liradan, bin 241 liradan alınan Yarım Ziynet bin 251 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor.

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