Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 381 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,20 liradan, 2 bin 495 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 453 liradan, bin 241 liradan alınan Yarım Ziynet bin 251 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor.