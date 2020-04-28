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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira oldu.

2020-04-28 13:15:23 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 385,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,40 liradan, 2 bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 559 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 501 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor.

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