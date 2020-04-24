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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira oldu.

2020-04-24 13:27:35 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 387 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,20 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 571 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 492 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 512 liradan, bin 246 liradan alınan Yarım Ziynet bin 256 liradan ve 623 liradan alınan Çeyrek Ziynet 628 liradan satılıyor.

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