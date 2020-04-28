Serbest piyasada altın
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,20
|384,40
|382,20
|382,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.532,00
|2.550,00
|2.519,00
|2.540,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|348,60
|352,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.474,00
|2.494,00
|2.461,00
|2.481,00
|Yarım Ziynet
|1.237,00
|1.247,00
|1.231,00
|1.241,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|615,00
|620,00