Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak - Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını başkentte yapacak



ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek. Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak. İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.