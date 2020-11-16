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Spor Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru denemeleri yapacak
Spor

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru denemeleri yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:19:40 -
Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru denemeleri yapacak

İSTANBUL (AA) - Serbest dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yarından itibaren 3 gün süresince Meksika'da dünya rekoru denemeleri gerçekleştirecek.

Fatma Uruk, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda dünya rekoru kırmak için dalacak.

Yaklaşık 8 aydır bu ülkede antrenmanlarını sürdüren Uruk, Dünya Sualtı Sporları Federasyonundan aldığı izinle "Değişken ağırlıklı paletsiz" ve "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorilerinde rekor kırmaya çalışacak.

Uruk, ilk olarak yarın "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 70 metre ile bir diğer Türk sporcu Derya Can'a ait dünya rekorunu kırabilmek için suya gidecek. İkinci günde "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırabilmek için ter dökecek Fatma Uruk, denemelerinin son gününde ise bu iki kategoriden birinde rekor geliştirmeyi planlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 32 yaşındaki sporcunun rekor denemelerini, uluslararası hakemler takip edecek.

Fatma Uruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sekiz aylık bekleyişim sona erdi. Meksika'ya geldikten bir hafta sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladı ancak ben hayallerimden vazgeçmemek için burada kalmayı seçtim. Sosyal medyadan paylaştığım bir mesajın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile Meksika Büyükelçiliğinden çok ciddi destek görmeye başladım. Herkese teşekkür ediyorum. Tüm aksiliklere ve tersliklere rağmen Kovid-19 salgını sürecinde rekor denemesi organizasyonumuzu yapmayı başardık. Artık bekleyişimiz sona erdi. Üç gün süresince dünya rekoru denemeleri için dalıyorum. Dünyanın en güzel bayrağını Meksika'da dalgalandırmak istiyorum."



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