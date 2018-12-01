Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum

Kobani olaylarını kışkırtmasıyla onlarca vatadaşın ölümüne neden olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık'ta, Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var…" ifadelerini kullandı.

AİHM'nin tutukluluğu nedeniyle hak ihlaline uğradığına karar verdiği Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusu reddedilmişti. Avukat Ramazan Demir, mahkemenin ret gerekçesinin "AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması" olduğunu açıklamıştı.