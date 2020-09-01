  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Seramiksan’dan yeni ürün Smooth Anti-slip
Ekonomi

Seramiksan’dan yeni ürün Smooth Anti-slip

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:42:07 -
Seramiksan’dan yeni ürün Smooth Anti-slip

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın yeni ürünü Smooth Anti-slip hem kaydırmazlığı ile güvenli, hem yumuşak yüzeyi ile kolay temizlenebilirlik sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yumuşak mat yüzey ve aynı zamanda kaymaz yüzey tek bir karoda birleşerek Smooth Anti-slip, tek bir karo ile hem iç, hem dış mekanlarda kullanım avantajı sağlayıp tasarım bütünlüğü oluşturuyor.

Yumuşak yüzeyi sayesinde kolay temizlenerek leke tutmayan ürün, bakteri oluşumunu önleyerek hijyenik ortamlar sağlıyor. Yeni çıkan Seramiksan Moon Serisi, Smooth Anti-slip yüzeyli sırlı porselen karolar kolay temizlik, maximum güvenlik, yumuşak dokunuş ve tasarım bütünlüğü sunarken, hepsini smooth anti-slip yüzeyinde bulmam mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı