Seraları fırtınadan zarar gören çiftçiler destek bekliyor

Batman'ın Balpınar beldesine bağlı Segırka Mahallesi'ndeki üreticilere ait çok sayıda sera geçtiğimiz gün yaşanan fırtına nedeniyle büyük zarar gördü.

Fırtına etkisiyle seraları yıkılan çiftçiler, büyük bir mağduriyet yaşadı. Geçim kaynakları seracılık üzerine olan çiftçiler, seradan kazandıkları parayla geçimlerini bile temin etmekte güçlük yaşadıklarını belirtti.

Fırtınanın seralarına zarar vermesi nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, yetkililerden kendilerine destek verilmesini talep etti.

Eşref Aslan

"Seramızın çoğu gitti"

En az 15 bin lira zararının olduğunu belirten çiftçi Eşref Aslan, "Geçtiğimiz günlerde çok kötü bir fırtına geldi. 60-70 kilometreyi aşan bir fırtınaydı. Gece 01.00'de çok daha şiddetlendi. Tarlamıza geldiğimizde bütün seramız uçmuştu. Elimizden geldiği kadarıyla engel olmaya çalıştık fakat yapamadık. Geçen sene seramız demirlerle beraber uçmuştu. Demirleri kurtaralım diye bu sene kazık çaktık. Demiri kurtardık ancak naylonu kurtaramadık. Seramızın çoğu gitti." dedi.

Murat Rüzgar

"Yetkililerden naylon, demir desteği istiyoruz"

Bulundukları alanda 100'ün üzerinde seranın fırtınadan zarar gördüğünü aktaran bir diğer çiftçi Murat Rüzgar ise şunları söyledi:

"2-3 gün önce fırtına geldi. 100'ü aşkın sera bu fırtınadan etkilendi. Hemen hemen her sene böyle oluyor. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Naylonda çok pahalı. Her sene bu durumla karşılaştığımız için boşuna çalışmış gibi oluyoruz. Buraya sermaye yüklüyoruz. Bunu her sene yapamayız. Bu afetler her sene oluyor. Böyle devam ederse bu işi bırakmaya kadar gidebiliriz. Gücümüz o kadar yok. Bundan dolayı yetkililerden naylon, demir desteği istiyoruz."(İLKHA)