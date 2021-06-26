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Siyaset Sera Kadıgil CHP'yi satışa getirince Umut Oran'dan zehir zemberek sözler! "Partinin öz evlatlarını listeye almayıp..."
Siyaset

Sera Kadıgil CHP'yi satışa getirince Umut Oran'dan zehir zemberek sözler! "Partinin öz evlatlarını listeye almayıp..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından ocak dışı bırakılan Umut Oran, CHP'yi kullanarak milletvekili olan ve daha sonra da seçildiği partiyi satışa getirip TİP'e geçen Sera Kadıgil Sütlü'ye ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetimine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 00:42:00 - 2021-06-26 00:49:17
Sera Kadıgil CHP'yi satışa getirince Umut Oran'dan zehir zemberek sözler! "Partinin öz evlatlarını listeye almayıp..."

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacağını açıkladı. Sera Kadıgil Sütlü'nün de geçmesiyle TİP’in Meclis'teki milletvekili sayısı 4'e yükseldi.

CHP'nin ezan karşıtı vekili Sera Kadıgil, HDP'den seçilen Barış Atay, Ahmet Şık ve Erkan Baş'ın geçtiği Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Umut Oran'dan Kılıçdaroğlu ile parti yönetimine sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ocak dışı bırakılan Umut Oran, sosyal medya hesabından CHP yönetimine isyan etti. Kadıgil'in TİP'e geçmesi sonrası açıklama yapan Umut Oran, CHP'deki 'ahbap çavuş ilişkisi'ne değinerek CHP'nin öz evlatlarının harcandığına vurgu yaptı.

Hakkını helal etmediğini ifade eden ve Kılıçdaroğlu ile parti yönetimine sert tepki gösteren Umut Oran, "CHP’lilerin oylarıyla seçilip, MV haklarına kavuşup sonra çekip gidiyorlar, partinin öz evlatlarını listelere almayıp gidecek olanları paraşütle listelere yazanların, ahbap çavuş ilişkileriyle yol alanların özeleştirisi olmalı. Gidene de, onu atayana da hakkımı helal etmiyorum." ifadesiyle tepkide bulundu.

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