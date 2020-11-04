Sepaş Enerji'den icralık borçlara yeni yıla kadar faiz affı

ANKARA (AA) - Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan icralık borçlara faiz affı uygulamasını yıl sonuna kadar uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanya, abonelerin talebiyle 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor.



Sepaş Enerji, salgın döneminde yaşanan ekonomik zorluklar dolayısıyla abonelerine fatura borçlarında 9 ay taksit imkanı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler de sunmuştu.

