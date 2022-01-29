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Siyaset Şentop'tan "mobese" açıklaması
Siyaset

Şentop'tan "mobese" açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mobese görüntülerine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:05:00 -
Şentop'tan "mobese" açıklaması

İstanbul çetin kar yağışıyla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü görüntüler halk tarafından tepki toplamıştı.

Kamuoyuna yansıyan mobese görüntüleri ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadelere yer verdi:

"Görüntülerin hangi kamerayla çekildiğini bilmek gerekiyor. Mobese kamerası olduğunu kesin olarak teyit etmek gerekiyor. Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor. Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum. Ben siyaseti ve hukuku birbirinden ayırmıyorum esasen. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor."

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