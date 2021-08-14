Şentop, Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı paylaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "Kahramanmaraş’ta çıkan bir orman yangınını söndürmeye giderken düşen uçakta, 3 vatandaşımızın ve 5 Rus askeri personelin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden görevli kahraman vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Yangına müdahale için giderken düşen uçakta bulunan Rusya'nın 5 fedakar askerinin ölümü bizi ayrıca üzmüştür. Rus askerlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyor, TBMM adına Rusya Federasyonu'na taziyelerimi ifade ediyorum" dedi.