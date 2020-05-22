Sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında damping önlemi

ANKARA (AA) - Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına devam edilecek.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler"e yönelik nihai gözden geçirme soruşturması sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu çerçevede yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, ülkelere göre, CIF bedelinin kilogram başına en az yüzde 0,23 ile en çok yüzde 26,25 arasında değişen oranlarda uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan yayımlanan diğer tebliğ göre de Endonezya menşeli, "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler"e yönelik soruşturma kapsamında, söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Soruşturma neticesinde, söz konusu ürüne karşı CIF bedelin yüzde 3,62 ile yüzde 5,03 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.



