Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen ve Ersin Düzen'e ağır gönderme

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in, "Düzen ve şeytanlık karışmış" sözleri, sosyal medyada Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'e gönderme olarak algılandı.

"Hala şansımız var"

Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, "Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Daha iyi oynayabilirdik başaramadık. Farklı bir skordan sonra 'Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık' olmaz. Seçimlerimiz yanlıştı. Oyuncularımız yetenekli ve karakterli. Oyun olarak geriye gitmemiz olmadı. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. EURO2020 ve Dünya Kupası'na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm." dedi.

"Türk olan üzülür"

İstifa çağrılarına yanıt veren deneyimli hoca, "Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunurlarsa yanlış yaparlar. Yönetim de sahaya çıkıp oynamadı. Sorumlu benim, konuşulur. Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymalısınız. Benim için demiyorum, kültürle ilgili diyorum." ifadelerini kullandı.

"Düzen artık şeytanlık olmuş"

Kendisine gösterilen bazı tepkilere imalı bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Düzen ve şeytanlığın karıştığı bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim." diye konuştu.

"Sorumluluktan kaçmam"

İstifa edip etmeyeceği yönünde de açıklama yapan Şenol Güneş, "Durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum." mesajını verdi.

Sosyal medyada çok konuşuldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maçta sonra özellikle, "Düzen ve şeytanlığın karıştığı bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Deneyimli hocanın bu sözleri söylerken Rıdvan Dilmen ve Ersin Düzen'i hedef aldığı şeklinde yorumlar yapıldı.