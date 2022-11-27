Şenol Güneş'ten radikal karar! Yenisini buldu...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in olumsuz rapor verdiği Arthur Masuaku ile yollar ayrılırsa, siyah beyazlı ekibin sol bek için düşündüğü isim belli oldu. Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Danimarkalı sol bek Casper Höjer'i gündemine aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketlilik bekleniyor. Şenol Güneş, Masuaku'nun performansını yetersiz buldu. Güneş, Kongolu sol bek ile yolların ayrılmasını istiyor.

Yönetim Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak. Ayrıca bu pozisyona yeni isimler bakılıyor. Siyah-beyazlıların gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi.

Akşam'a göre; Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde. Kazancı'nın Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Siyah-beyazlıların transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor.

Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. Casper Höjer bu mücadelelerde 2 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.