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Spor Şenol Güneş'ten o futbolcuya olay sözler: Oynamayı hak etmiyor
Spor

Şenol Güneş'ten o futbolcuya olay sözler: Oynamayı hak etmiyor

Ankaragücü sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin oynamayı hak edecek seviyede olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:02:00 -
Şenol Güneş'ten o futbolcuya olay sözler: Oynamayı hak etmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'ne elendikleri kupa maçının ardından üzgün olduklarını dile getirerek Dele Alli'nin oynamayı hak edecek seviyede olmadığını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne penaltılarda elenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Ankara'ya tur atlamak için geldiklerini belirtti.

"Maça kontrollü ve etkili başladık ama pozisyon zenginliğimiz yoktu." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz savunma yaparak kontraya çıkma düşüncesiyle zaman zaman etkili oldu. Golü de buldular. Top kayıplarımız fazla oldu. Zemin de hızlı oynamayı engelledi, İkinci yarıda oyun ve pozisyon olarak üstündük. Kazanacağımız maç penaltılara kaldı. Penaltılarda iki taraf da kazanabilir. MKE Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de maçımız var. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz."

"Dele Alli oynamayı hak edecek durumda değil"

Tecrübeli teknik adam, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin henüz maç oynamak için hazır olmadığını dile getirdi.

Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Transfer olursa değerlendiririz"

Şenol Güneş, "Vincent Aboubakar'ın transferi bitti mi?" sorusuna, "Maçlara buradaki oyuncularla hazırlandık. Pazar günü maçta da bu oyunculara bakarak değerlendirme yapacağız. Transfer olursa değerlendiririz. Transfer bu ay içinde tüm takımlarda olduğu gibi bizde de konuşulacak. Şu an buna cevap veremem." yanıtını verdi.

"Cenk'in maç öncesi de sakatlığı vardı"

Spor Toto Süper Lig'deki son maçta Welinton ve Josef de Souza'nın sakatlandığını, bugün de Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'un sakatlık geçirdiğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Cenk'in sakatlığı maç öncesi de vardı. Kasığındaki ağrı devam edince, çıkarmak zorunda kaldık. Gedson da yorgunluk ve sakatlık arasında gidip geliyor. Bunlar, bu tempoda olabilecek şeyler." diyerek sözlerini tamamladı.

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Yorumlar

Boşnak

Atiba da haketmiyor

günaydın yeni mi farkettin?????

...........
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