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Spor Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! O parayı almadı
Spor

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! O parayı almadı

Şenol Güneş'in aldığı tazminata ilişkin TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hocamız büyük hizmetler ve fedakarlık yaptı. Tazminatında yazan maddenin yarısının daha azını verdik" dedi. Sözleşmesinde 30 milyon lira yazan Güneş'in yaklaşık 10 milyon lira aldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 18:42:00 - 2021-09-20 18:49:12
Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! O parayı almadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"O parayı almadı"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, merak edilen tazminat konusuna yanıt verdi. Özdemir, "Şenol hocamızın büyük hizmetleri oldu, fedakarlık yaptı. Şu kadarını söyleyeyim, tazminat maddesindeki paranın yarısının daha azını verdik" diye konuştu.

"Her sözleşmede olduğu gibi"

Nihat Özdemir, Kuntz'un tazminatıyla ilgili yöneltilen soruya da "Gayet uygun şartlarda bir tazminat maddesi var. Her sözleşmede olduğu gibi" cevabını verdi.

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