Şenol Güneş'ten Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Biz figüran değiliz...

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Şenol Güneş'in konuşması;

Bu maçta kazanmaya yönelik ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Arnavutluk, bu maçı final olarak görüyor. Biz de öyle görüyoruz. Sahada yürekli, çok koşan, birbirine yardım eden bir takım olacağız. Herkesin coşkulu olacağı, keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum.

''2 maçta 4 puan yeterli olabilir''

2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz.

Kadro olarak bugün antrenmanımız var, yarın netleşecek ama olasılık olarak baktığınız zaman daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Arkasında da Fransa maçı var.

''Emre sürekli Ozan'ın yanında''

Emre, sürekli Ozan Tufan'ın abi olarak başında. Etkiliyor onu, bazen nasihatlarda bulunuyor, bazen kendi haline bırakıyor. Yanlış anlaşılmalara neden olmamak lazım. Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum.

Taraftarımızı yarın Milli Takım maçında Kırmızı-Beyaz görmek istiyorum. Onların maça gelmesini bekliyorum. Tüm kulüplerimizin renkleri güzel ama yarın Kırmızı-Beyaz olmanızı rica ediyorum.

Türkiye, parçalanmaya çalışılırken yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve halkımızla birlikte. Savaşı kimse istemez, ben de istemem. Türkiye, insan olarak, millet olarak sevgiden ve saygıdan yana. Nice insanlarımız bunun çok güzel mesajları var.

'Türkiye oyuncak değil, büyük bir devlett'

Savaşı kimse istemez. Savaş bize saldırıldığı için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, biz işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkartmak isteyenler bizi birbirimize öldürtüyorlar. Türkiye, saygıdan ve sevgiden yanadır. Biz ne olursa olsun gelsin derken teroristleri, insanları öldürenleri bahsetmiyoruz. Onları kimse istemez. Kendini savunan ülke durumu olmaktan bıktık artık. Biz sınırları içinde yer almayı isteyen bir ülkeyiz. Savaştan ne kazanacağız? Bu çocukların günahı ne ya? Çocuklarımız orada savaşıyor, onların yanındayız. Savaş nerede olursa olsun kötü bir şeydir. Savaşın olduğu yerde, insanların öldürüldüğü yerde zaten hiçbir şey konuşulmaz.

Türkiye oyun oynamıyor, oyun çevirmek isteyenler bizi figüran olarak kullanmaya çalışıyor. Bizi figüran olarak kullanıyolar. Türkiye oyuncak değildir, büyük bir devlettir.