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Şenol Güneş’ten A Milli Kadın Futbol Takımı’na ziyaret

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki mücadelesine başlayacak A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Riva’daki kampını ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
Şenol Güneş’ten A Milli Kadın Futbol Takımı’na ziyaret

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki mücadelesine başlayacak A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Riva’daki kampını ziyaret etti.


A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı’na moral ziyareti gerçekleştirdi. Önemli müsabakalar öncesinde teknik heyete ve futbolculara başarılar dileyen Güneş, yaptığı konuşmasında, "İnşallah maçlarınıza güzel başlar, güzel bitirirsiniz. Önünüzde zor karşılaşmalar var. Son Dünya Kupası’nda final oynamış bir takımla aynı gruptasınız. Kazanmak ve gruptan çıkabilmek tabii ki önemli ama en başta keyifli bir futbol oynamanızı ve Türkiye’ye yakışan bir fair-play ruhu içerisinde olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Güneş daha sonra doğum günleri için bir kutlama düzenlenen futbolcu Ebru Topçu ve fizyoterapist Aslı Aksel’i tebrik etti; ardından da ziyaretin anısına Milli Takımı ile fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
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