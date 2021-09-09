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Şenol Güneş'in soyunma odasında neler söylediği belli oldu
Spor Şenol Güneş'in soyunma odasında neler söylediği belli oldu
Spor

Şenol Güneş'in soyunma odasında neler söylediği belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya karşı 6-1 gibi farklı bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası soyunma odasında oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 09:55:00 - 2021-09-09 11:05:22
Şenol Güneş'in soyunma odasında neler söylediği belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya karşı 6-1 gibi farklı bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı.

Güneş, “Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi. Sizler elinizden gelen mücadeleyi verdiniz. Şimdi gidin kulüplerinizde çok daha iyi oynayın. Bu maçlardan hepimizin çıkaracağı büyük dersler var. Hepiniz iyi futbolcularsınız. Bunu kulüplerinizde gösterin” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ramses

körler sağırlar vbirbirini ağırlar utana sıkılan yok ,ülkemizde oynasad oynmasada milyon yurolar havada uçuşuyor;tabi herkes birbirini kollar!
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son mohikan sevici

...trabzonlılar buraya yorum yapabilir.
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