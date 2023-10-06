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Spor Şenol Güneş'in istifasında 2.perde! 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den kaçtı' iddiaları ortalığı karıştırdı
Spor

Şenol Güneş'in istifasında 2.perde! 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den kaçtı' iddiaları ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 15:25:00 -
Şenol Güneş'in istifasında 2.perde! 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den kaçtı' iddiaları ortalığı karıştırdı

Öğle saatlerinde Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurulan 'Şenol Güneş istifa etti' iddiaları sonrası sosyal medya çalkalanmaya başladı... Şenol Güneş'in istifasını kimisi Lugano mağlubiyetine bağladı, kimisi ise 2 hafta sonraki Galatasaray derbisine... Detaylar haberimizde...

Dün akşam Beşiktaş'ın Lugano tarafından aldığı ağır mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta depremler oldu, bugün öğle saatlerinde Şenol Güneş istifasını resmen duyurdu.

İstifa sonrası sosyal medya platformu Twitter'da ortalık karıştı.

SOSYAL MEDYADA ORTALIK KARIŞTI

İstifa sonrası sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı.

Yüksek takipçili bazı taraftar grupları, Şenol Güneş'in 2 hafta sonraki Galatasaray derbisi sebebiyle istifa ettiğini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna itiraz eden Beşiktaş taraftarları ise Şenol Güneş'in transfer döneminde "Bu takımın transfere ihtiyacı yok" söylemleri sebebiyle, takımın şu an kötü gidişatı yüzünden Güneş'in istifa ettiğini bildirdi.

Buna bazı Galatasaray taraftarları ise bu duruma itiraz etti. Aksi yönde yorumlar yaptı...

Bazı Beşiktaş taraftarları ise bu yönde paylaşımları son derece yanlış buldu.

Şenol Güneş'in istifasının Galatasaray ile zerre alakası olmadığı, kesinlikle takımın kötü gidişatından ötürü olduğunu aktardı.

TARTIŞMAYA FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA KATILDI

Tartışma iki taraftar grubunun konuşmasıyla bitmedi, uzadıkça uzadı...

Fenerbahçeli taraftarlar da, Şenol Güneş'in istifasını Fenerbahçe'nin formundan ötürü olduğu ve Fenerbahçe ile yapacakları maçtan ötürü kaçtığını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'tan istifa eden Şenol Güneş'e yönelik sosyal medya üzerinde 'Çakma filozof' başlığı ile hashtag başlattı.

Başlığın altında binlerce Fenerbahçe taraftarı, Güneş'in istifasına yönelik değişik ve alayvari iddialar ortaya attı.

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