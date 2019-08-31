Şenol Güneş, Ümraniye’de tribünde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor-İstanbulspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor-İstanbulspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan Ümraniyespor- İstanbulspor müsabakasını tribünden takip etti.

Güneş, dün oynanan Kasımpaşa- MKE Ankaragücü mücadelesini de izlemişti.

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