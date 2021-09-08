Şenol Güneş: Şeytanlık karışmış

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda'ya 6-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kötü bir gece oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra "şu şöyle olsaydı" demek doğru değil, seçimlerimiz yanlış oldu. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum.

Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm. Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim.

"Sorumlusu benim"

15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar.

"Oyuncularımın beni korumasına gerek yok"

Ben durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Başarısızlık neyse onu da söylerim. Doğru olan şeylerin bozulmasından yana değilim. Düzen ve şeytanlık karışmış, düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak bu şeytani düzeni bozabilirdim. Ülkem için takım için en doğru olanı yapacağımı biliyorum. Oyuncularımın beni korumasına gerek yok, ben onları korurum."

"Kazandığımız zaman abartımız oluyor"

"Kazandığımız zaman abartımız oluyor. 2 maç kazandık mükemmel olduk, bir maç kaybettik kötü olduk. Bunu bugün için söylemiyorum. Hoca da değişse, yönetim de değişse bu kültürün yanlış olduğunu söylüyorum. Milli takıma gelirken bana yalvardıklarını düşünüyorum. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun... Bu doğru değil."