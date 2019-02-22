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Şenol Güneş mi Ersun Yanal mı?

Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:02
Şenol Güneş mi Ersun Yanal mı?

Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Ersun Yanal ise Şenol Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

 

- İlk maçta Güneş'in takımı galip

 

İki teknik adam arasındaki rekabet, 25 Ocak 2012'de başladı.

O dönem Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ile Eskişehirspor'un başındaki Ersun Yanal, ilk kez birbirlerine rakip oldu. Ligdeki bu maçta Trabzonspor, Eskişehirspor'u 4-1'le geçti.

İki teknik adam Türkiye Kupası'nda da aynı takımların başında karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrılan yine Şenol Güneş'in Trabzonspor'u oldu.

Şenol Güneş, Ersun Yanal karşısındaki diğer iki galibiyetini ise Beşiktaş'ın başında aldı. Güneş'in bu iki galibiyetinde, Yanal Trabzonspor'u çalıştırıyordu.

Ersun Yanal ise Şenol Güneş'e karşı iki galibiyeti, Eskişehirspor'u çalıştırırken Trabzonspor maçında, Trabzonspor'u çalıştırırken de Bursaspor mücadelesinde almıştı.

 

- Rekabette 8 maç

 

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:

 

Süper Lig:

25.01.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 4-1

26.11.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 0-3

21.12.2014 Bursaspor (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 3-3

13.05.2015 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Bursaspor (Şenol Güneş): 1-0

05.11.2016 Beşiktaş (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 2-1

08.04.2017 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 3-4

01.10.2017 Beşiktaş (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 2-2

 

Türkiye Kupası:

20.12.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 2-0

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:02
  1. Trabzon
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Ersun Yanal
  5. Fenerbahçe
  6. Futbol
  7. SÜPERLİG
  8. Şenol Güneş

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