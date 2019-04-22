Şenol Güneş: Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız arttı

Süper Lig'de bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Lider Başakşehir'in dün sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan kaybetmesinden sonra iyice havaya giren siyah-beyazlılar, Sivas'tan mutlaka 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı artan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de takımına uyarılarda bulundu.

Kazanmaları halinde Başakşehir ile farkın 6 puana düşeceğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcının, "3 puanlı sistemde kapanmayacak bir fark değil. Başakşehir daha puan kaybedecektir. Önümüzde çok önemli bir fırsat var. Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyoruz. Diğer bir rakibimiz Galatasaray ile de maçımız var. Hata yapmadan kalan maçlarımızı kazanıp ne olacağına bakalım" dediği öğrenildi.

Burak Yılmaz sarı kart cezası sınırında!

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırındaki golcü futbolcu Burak Yılmaz bugün kart görmesi halinde Ankaragücü maçında oynayamayacak.

(Sabah)