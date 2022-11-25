Şenol Güneş kelle almaya devam ediyor!

Beşiktaş'ta Tyler Boyd sonrası da ayrılıklar devam ediyor. Şenol Güneş kadroda büyük bir kıyım yapmaya hazırlanırken bu kez sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Beşiktaş'la çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan oyuncunun bileti Şenol Güneş tarafından kesildi. Tyler Boyd'un ardından Siyah-Beyazlılardaki ikinci ayrılık kararı adeta şok etkisi yaptı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Tyler Boyd sonrası bir futbolcunun daha biletini kesti. Siyah-Beyazlılarla çıktığı 12 maçında tamamında ilk 11'de yer alan futbolcu, Şenol Güneş tarafından sürpriz bir şekilde gözden çıkarıldı. Tyler Boyd'un ardından Beşiktaş'ta 2. ayrılık artık an meselesi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası ilk ayrılık Tyler Boyd ile yaşanırken, deneyimli futbolcu Sivasspor ile anlaşma sağlamıştı. Şenol Güneş'in kadroda büyük bir operasyona hazırlanırken ikinci kıyım sürpriz bir isme geldi: Arthur Masuaku.

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı tecrübeli sol bek, Siyah-Beyazlılarla ligde 12 maça çıkmış ve bu müsabakaların tamamına ilk 11'de başlamıştı. Daha sonra sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisi ve Antalyaspor maçlarını kaçırmıştı.

Akşam'a göre; Bu sezon Beşiktaş'la 25 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek oyuncuyla ara transfer döneminde vedalaşma hesapları yapılıyor. Söz konusu opsiyonun aktif hale gelmesi durumunda Beşiktaş, West Ham'a 2,2 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un ardından ikinci ayrılığın Demokratik Kongolu sol bekle yaşanması bekleniyor.