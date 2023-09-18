  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlarda ne din var ne iman!

Sakarya'da sondaj vuruldu! Müjde tüm Türkiye'ye verildi: Birden yerin altından fışkırdı! Hala fırsat arıyorlar

İP'ten bay Kemal'e bombardıman!

Almanya'da İklim aktivistleri harekete geçti: Tarihi yeri böyle boyadılar: operasyon sonucu tam 13 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu hala kendini kandırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı defalarca kez yenilgisine böyle bahane uydurdu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi

Fenerbahçe'den zorlu 3 puan

Türk şirketlerine neom projesi: Şirketin karar veren kuruluna ilk kez bir Türk girdi! Gündeme şimşek gibi düştü!

AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'

Son dakika... Beklenen oldu! Milli Takım'da Kuntz dönemi bitti
Spor Şenol Güneş: Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık
Spor

Şenol Güneş: Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:23:00 -

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna yavaş tempoda başladıklarını belirterek, "Takım içinde çok yavaş tempoda oynana oyunda da beklenmeyen şekilde hatalı yediğimiz 2 gol vardı. Rakibin direncini artırdı. Rakibin motivasyonu sertlikle birleşince bunu başarıya dönüştürdü. Biz daha yumuşak oynadık. Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık. Maçı kaybettik, üzgünüz ama bizim takım iyi oyunculardan kurulu bir takım, hepsinin bundan daha iyi bir performansta oynayacağını biliyorum. Maçtan önce görüntüleri iyi olsa bile bunu sahaya yansıtamadık" dedi

Milli Takımlarda bulunan oyuncularla birlikte kısa bir çalışma süresine seyahatlerinde eklenmesiyle olumsuz bir durum oluştuğunu belirten Güneş, " Bundan sonraki milli arada Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Diğer milli aradan sonra da Samsunspor maçına gideceğiz. Kendi sahanda oynamak avantajlı, psikolojik olarak da avantajlı, bu akşam hücumda etkili değildik rakibin sert oyununa karşılık veremedik. Kaybettik üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 22 günlük sürede 7 maç oynayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, "Zorlu değil alınan bir karar varsa buna uyacağız. Daha önce nasıl bizim Adana Demirspor maçını tehir ettilerse şimdi de o araya koydular.

Samsunspor'da tehir ettiler daha geçe koydular. Avrupa'ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar aldılar. Bunlara diyecek bir şeyimiz yok. Alınan kararlara uyacağız. Bu zorlu fikstürde takımı değiştirerek oynatmak zorundayız. Başka çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok alınan kararlar bu. Doğru karar-yanlış karar daha önce niye tehir ettiler onu da bilmiyorum. Avrupa'ya girmemiz için biz talep etmiyoruz ki sen karar veriyorsun. Diyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Şenol Güneş, 'Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Bu sene şampiyon biz olacağız' sözleri takım üzerinde baskı oluşturuyor mu?' sorusuna ise, " Büyük takımların hepsi şampiyonluğa oynar. Söylemeye gerek yok. Söylemiş olması da ayıpta değil. Doğrudur bu maçı kaybettik ama yarışta biz varız. Kendimizde eksik görmüyoruz. Yarış devam ediyor. Bizim gibi takımlar zaten şampiyonluk için yarışıyor" cevabını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23