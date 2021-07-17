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Spor Şenol Güneş kardeşi Bahaddin Güneş'i ziyaret etti
Spor

Şenol Güneş kardeşi Bahaddin Güneş'i ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret etti. Güneş, takımı çalıştıran kardeşi Bahaddin Güneş'e başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:30:00 -
Şenol Güneş kardeşi Bahaddin Güneş'i ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kardeşi Bahaddin Güneş'in çalıştırdığı TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret etti.

Hekimoğlu Trabzon Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bahaddin Güneş ve teknik heyet yer aldı.

Samimi ve dost ortamında geçen ziyarette A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teknik Direktör Bahaddin Güneş'e yeni görevinde başarılar diledi.

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